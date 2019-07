Predoni dell'oro rosso in azienda: in fuga con 20mila euro di rame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Due furti in due mesi, l’obiettivo è sempre l’oro rosso: il rame. L’altra notte i malviventi sono riusciti a penetrare nuovamente alla Gnc di via Montanelli a Borgo Santa Maria. Si sono introdotti all’interno del capannone forzando una porta. Poi hanno potuto agire indisturbati per l’assenza dell’allarme. In poco tempo hanno caricato, probabilmente su un furgone, un discreto quantitativo di rame e ottone. Tanto che stando ai primi riscontri effettuati dalla Polizia si parla di un ammanco per un valore di circa 20 mila euro. La stessa ditta a maggio aveva subito un furto simile.