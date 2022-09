USSITA - Un piccolo ghiro troppo curioso ha mandato in tilt una cabina dell’energia elettrica a Ussita, in zona Sammerlano, rimasta senza luce per un giorno. Quasi 24 ore senza energia elettrica per colpa di un piccolo ghiro che, entrando nel posto sbagliato, è riuscito a mandare in tilt la cabina di trasformazione dell’energia elettrica, che permette di rifornire la zona di Sammerlano, nella parte ovest del centro abitato della frazione di Frontignano.



Le difficoltà

Sono state ore di passione per i tecnici comunali e i tecnici dell’Assem per individuare il guasto e ripararlo. Di mezzo anche un contrattempo per la consegna del generatore di emergenza: si è rotto il camion della ditta privata che doveva portarlo a Sammerlano, per far tornare l’energia elettrica nelle case, in attesa che fosse riparato il guasto. Il piccolo animaletto, noto alla tradizione popolare come ispiratore di un proverbio che celebra il sonno profondo, in realtà è riuscito a provocare un guasto importante alla cabina, privando di energia elettrica la zona per un giorno. Il guasto è emerso nella tarda serata di venerdì e subito i tecnici comunali si sono messi all’opera, rendendosi conto che il guasto era piuttosto grosso e sarebbe stato necessario un corposo intervento di riparazione. È stato chiesto anche l’intervento dell’Assem che ha inviato una propria squadra di tecnici.



L’intervento

Il loro lavoro è proseguito ininterrottamente fino ad arrivare alla soluzione del problema. La luce è tornata nella serata di sabato, riportando il tutto alla normalità. A seguire la situazione il sindaco di Ussita Silvia Bernardini, che conferma come sia tutto risolto: «Il guasto è stato riparato, è stato causato da un piccolo ghiro che si è infilato in una cabina di trasformazione. Voglio ringraziare il personale del Comune che è riuscito a riparare il grosso danno e che nonostante le difficoltà è sempre a disposizione, così come Sante Basili, il nostro consigliere, sempre molto attento. Un grazie particolare alla squadra dell’Assem, alla ditta Battaglia Alvaro di Pieve Torina per il supporto logistico con il camion per portare il generatore di emergenza». Tutto si è dunque risolto per il meglio, grazie all’impegno dell’Assem e dei tecnici comunali, che una volta individuato il guasto si sono trovati davanti il ghiro, quasi incredulo di aver causato tanto scompiglio nella zona.

