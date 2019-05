Hanno in auto un quintale di rame rubato nella Necropoli: denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI – Cento chili di rame rubati dal sito archeologico “Necropoli Potentia”, i carabinieri individuano e denunciano tre uomini, tutti pregiudicati. Erano in possesso del rame, del valore di un paio di migliaia di euro, e in macchina oltre all'oro rosso sono stati rinvenuti vari arnesi atti allo scasso. Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri di Civitanova, hanno denunciato tre uomini: un congolese di 36 anni, residente ad Osimo, un albanese di 28 anni, residente a San Severino, e un gambiano di 23 anni, residente a Macerata. Tutti e tre già noti alle forze dell'ordine, ora dovranno rispondere dei reati di ricettazione e di possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli in concorso. I tre erano in possesso di circa cento chili di rame, che sono risultati essere stati rubati dal tetto di protezione di un capanno ubicato all'interno dell'area archeologica dell’antica Potentia, in località Santa Maria di Porto Recanati.