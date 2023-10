PORTO RECANATI - Litiga con i genitori e scappa di casa, 15enne ritrovata dai carabinieri a Porto Recanati: era con un amico anche lui minorenne. La giovanissima ora è ospite di una struttura protetta. È accaduto nel fine settimana appena concluso quando i militari hanno trovato una giovane di 15 anni di origini marocchine, residente a Chiaravalle, che il giorno precedente si era allontanata da casa senza dare più notizie né alla madre né al padre tanto che i genitori avevano presentato una denuncia di scomparsa alle autorità del luogo.

La giovanissima, che si trovava in compagnia di un amico, anche lui minorenne, ai carabinieri ha manifestato la volontà di non tornare a casa a causa di alcuni dissidi familiari.

A quel punto dell’accaduto sono stati interessati i servizi sociali e, di concerto con la Procura per i minorenni: l’adolescente è stata condotta in una struttura protetta. Il coetaneo che era in sua compagnia, anche lui di origini marocchine, è stato invece riaffidato alla custodia dei genitori.

I controlli

Nel corso del fine settimana appena trascorso i carabinieri della Compagnia di Civitanova guidata dal capitano Angelo Chiantese hanno inoltre eseguito numerosi servizi di controllo del territorio e sulle strade maggiormente trafficate per garantire la sicurezza stradale. In questo ambito i militari hanno denunciato un albanese di 40 anni, a cui è stata anche ritirata la patente, perché sorpreso alla guida della propria auto con un tasso alcolemico superiore al consentito.

Nel corso del servizio, inoltre, sono stati segnalati alla competente Prefettura quattro giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni perché, perquisiti, sono stati trovati in possesso di hashish e cocaina in quantitativi compatibili con l’uso personale. In totale sono state identificate 92 persone e controllati 51 veicoli, sono state elevate 15 contestazioni per violazioni di norme del codice della strada e un uomo è stato denunciato perché sorpreso alla guida del proprio mezzo senza aver mai conseguito la patente di guida.