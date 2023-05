PORTO RECANATI Due negozi di parrucchieri e un ristorante nel mirino dei ladri a Porto Recanati. Nella notte tra lunedì e ieri i malviventi sono entrati in tre locali spaccando le vetrate. Magro il bottino, ma ingenti i danni. Tanta la rabbia dei proprietari. I raid sono stati denunciati ai carabinieri che indagano su quanto accaduto. Non è escluso che ad agire sia stata la stessa banda.

I colpi sono stati scoperti ieri mattina, quando i titolari delle attività commerciali si sono recanti nei loro locali. «Quando sono arrivato alle 9 - racconta Alessandro Sandroni, proprietario del negozio di parrucchiere in via Gramsci, lungo la statale 16 - ho visto il vetro della porta completamente sfondato. I ladri sono riusciti a entrare ma hanno portato via solo pochi spicci che si trovavano nel registratore di cassa. Il bottino è stato magro, più che altro hanno fatto danni e ho già chiamato la ditta per far sistemare il vetro». Sandroni ha sporto denuncia ai carabinieri. «Vicino al mio locale c’è un Compro oro, credo che i militari prenderanno visione dei filmati delle telecamere».

L'altro colpo

Colpo anche da un altro parrucchiere che è però stato avvisato mentre i ladri si trovavano già nel suo locale. In questo caso il furto è stato messo a segno in piazza Dei Mille, da Dimensione Uomo. «Sono stato contattato stanotte (ieri, ndr) da un mio cliente che era stato avvertito da un coinquilino che vive sopra il mio locale e aveva sentito i rumori- racconta Natalino Mosca -. Non riuscivano a raggiungermi telefonicamente così mi hanno chiamato a casa. Nel frattempo però i malviventi erano già entrati. Hanno sfondato il vetro della porta e, una volta dentro, hanno portato via circa 30 euro, qualche spiccio che era rimasto nel registratore di cassa. Ho denunciato tutto ai carabinieri».

Non solo parrucchieri. I malviventi hanno preso di mira anche il ristorante La baia del corso. Anche qui magro il bottino, ma ora i proprietari dovranno sistemare i danni. «Sono entrati rompendo un vetro dalla parte della cucina - dice la titolare Romina - poi si sono subito diretti verso il registratore di cassa. Hanno portato via circa 200 euro, e hanno rotto tutto: stampante, tablet». Anche in questo caso è stata sporta denuncia ai carabinieri che indagano per risalire ai malviventi.