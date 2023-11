PORTO RECANATI Transito dei veicoli con peso superiore a 7,5 tonnellate interdetto sul cavalcaferrovia tra la rotatoria di via del Sole e l’O di Giotto, lungo la strada provinciale 100. A intervenire è il “Centrodestra unito” che chiede un intervento del sindaco per limitare i disagi a residenti e studenti. Andrea Michelini aveva già annunciato degli spostamenti per le fermate dell’autobus, ma il gruppo di minoranza rappresentato in Consiglio da Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini tornano all’attacco.

«Nessuna informazione ulteriore in merito e questo ci sembra molto grave - dicono - considerata l’importanza di quel ponte che di fatto collega Scossicci al centro della città. Sappiamo che la manutenzione di quella strada, e quindi dei ponti su di essa insistenti, è competenza della Provincia, ma sappiamo altrettanto che quella strada insiste nel territorio della nostra città e i disagi conseguenti alla inibizione del traffico, per ora solo ai mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate, riguarda molti nostri concittadini. Il sindaco è l’interlocutore primo per avere dai tecnici della Provincia le risposte ed è suo dovere conoscere e sollecitare i necessari interventi e la relativa tempistica.

La manutenzione era in programma

La manutenzione del ponte era stata inserita nel programma degli investimenti pluriennali 2022-2024 della Provincia di Macerata, ma è stato mai sollecitato?». Poi la questione relativa alle fermate dell’autobus: «Nessuna parola sui disagi a cui sono sottoposti studenti e famigliari per raggiungere le nuove fermate del bus con le auto o in bici o a piedi, percorrendo la provinciale 100 sulla sede stradale considerando che non c’è, in quel tratto, una banchina utilizzabile. Abbiamo atteso inutilmente qualche notizia in più dal sindaco, delle quali riteniamo abbiamo pieno diritto e quindi abbiamo presentato una interrogazione a risposta orale alla quale, immaginiamo, verrà data risposta in occasione del prossimo consiglio comunale».

Le richieste



Tra le richieste espresse nell’interrogazione: «Quali sono le effettive problematiche del ponte e l’attuale livello di sicurezza anche per le auto in transito. Il tipo di manutenzione straordinaria da attuare e se questa consentirà, durante l’esecuzione dei lavori, il passaggio delle auto sia pure a senso unico alternato; il cronoprogramma previsto o almeno l’inizio e la prevista durata dei lavori da effettuare; il risultato degli annunciati contatti con la Regione in merito al necessario servizio navette considerando il disagio affrontato da studenti e famiglie per raggiungere le nuove fermate soprattutto in previsione della stagione invernale da affrontare e sulla necessità che il servizio navette fosse avviato dal Comune con immediatezza ancor prima di eventuali contributi sovracomunali».