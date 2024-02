Asfaltature e lavori a Pesaro, chiuso di notte fino a sabato il cavalcaferrovia e senso unico alternato (con limite 30) in strada Carloni (fino al 9 marzo)

PESARO - Tra asfaltature e nuove opere la viabilità pesarese subirà delle piccole variazioni in questi giorni. Proseguono i lavori al cavalcaferrovia De Sabbata. Interventi per i quali, come previsto dall’ordinanza 378 del 26 febbraio, è stata necessaria la chiusura al traffico dell’infrastruttura (delle rampe di accesso e dell’intero cavalcaferrovia), dalle ore 22 alle ore 4 del giorno successivo, fino a sabato 2 marzo.

Senso unico alternato in strada Carloni

Dal 2 al 9 marzo, invece, ci sarà l'obbligo di senso unico alternato in strada Carloni, nel tratto compreso tra il civico 12 e via dei Condotti. È quanto previsto dall'ordinanza relativa ai lavori dell'interquartieri di Muraglia che indica anche il restringimento della carreggiata e il limite dei 30Km/h, tutto il giorno.