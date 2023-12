PESARO Proseguono i lavori di straordinaria manutenzione del Cavalcaferrovia De Sabbata, così come la riqualificazione del sottopasso. Ieri proprio nell'area contigua alla stazione ferroviaria c'è stato un sopralluogo del sindaco Matteo Ricci e dell’assessore al Fare Riccardo Pozzi: «Quasi 5 milioni di euro di interventi, per un bel progetto di rigenerazione urbana, che renderà più sicuro e accessibile uno dei punti deboli della città» hanno detto. Tre milioni, bando del Ministeri dell’Interno, per mettere in sicurezza i parapetti. Circa due, bando delle Periferie, quelli per la riqualificazione della parte sottostante: «Stiamo realizzando un nuovo sottopasso ciclopedonale completamente illuminato, con una rampa più lunga e con meno pendenza». Poi l’intervento sulle biciclette, «due bike hub, depositi con meccanico e punto di ristoro. Cambia la città a due passi dalla stazione», hanno concluso. A fine novembre è terminata la delicata fase dei lavori notturni, che hanno comportato la chiusura della circolazione sul ponte dalle 23 alle 5 nei giorni programmati per gli interventi da parte della ditta Brandi. Sono state realizzate protezioni che ora consentono di lavorare durante il giorno in sicurezza realizzando le nuove barriere. Il cronoprogramma prevede entro marzo la conclusione definitiva di tutto l'intervento compresa la riasfaltatura e l'illuminazione, con la riapertura alla circolazione a quattro corsie. Prosegue anche l'intervento di riqualificazione del sottopasso dei Cappuccini. Un'operazione delicata (un anno di lavori, con termine nella prossima primavera), del valore di oltre 700 mila euro, che ha richiesto la sinergia di Marche Multiservizi per l’adeguamento della rete del gas.

Il piano finale prevede la demolizione di una parte delle attuali rampe, con la realizzazione di nuovi punti di accesso con pendenza minore (dal 15 all’8%). Questo per agevolare le persone con ridotta capacità motoria e facilitare il passaggio dei ciclisti, ora costretti a scendere dalla bicicletta per poter attraversare il percorso. I lavori sono in corso e hanno comportato modifiche alla viabilità, in particolar modo sul versante di Pantano.