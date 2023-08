Porto Potenza, faccia a faccia da brividi col ladro in casa: lui ruba anche un bici e tenta di scappare, acciuffato

PORTO POTENZA - Il ladro sorpreso in casa tenta di scappare rubando anche una bicicletta, ma i carabinieri riescono a prenderlo ed il 22enne finisce nei guai anche per un pezzo di hashish che aveva nella tasche.

L’allarme, sabato notte era stato dato sul numero unico di emergenza 112 dalla figlia della proprietaria di

casa che, mentre si preparava per uscire con le amiche, aveva sentito degli strani rumori provenire

dall’appartamento. Insospettita è andata a verificare e si è accorta che qualcuno aveva forzato la finestra ed era entrato in casa sua: un giovane stava rovistando tra le sue cose ed appena si è accorto della sua presenza, ha dapprima tentato inutilmente di giustificare la sua presenza nell’appartamento, poi ha invece cercato di guadagnare la fuga con la bici del padre che era in giardino.

La ragazza diciottenne non si è lasciata intimorire, ha subito attirato l’attenzione dei vicini, delle le sue amiche e dei genitori, che intanto sopraggiungevano, chiamato i carabinieri. Il ragazzo si era appropriato del portafoglio della ragazza dalla sua borsa riposta sul tavolo della cucina e aveva inoltre rovistato ovunque per cercare soldi e valori,. È stato trasferito in caserma, dove è stato trovato in possesso di arnesi da scasso e di circa 5 grammi di hashish. È stato arrestatoo per l’ipotesi di reato di furto aggravato in abitazione, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli e segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.