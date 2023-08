MALTIGNANO - L'auto prende fuoco in strada ma gli occupanti riescono a saltare fuori. i Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 7.30 circa per un incendio che ha interessato un’autovettura lungo via della Stazione tra l’abitato di Caselle e Maltignano.

La squadra proveniente dalla Centrale di Ascoli Piceno è intervenuta con l’ausilio di un’autobotte circoscrivendo prontamente l’incendio che comunque aveva già danneggiato una parte del veicolo.