PORTO POTENZA - «Abbiamo terminato il nostro giro di incontri con le forze politiche cittadine volti a trovare una linea comune sulla questione dell’utilizzo degli spazi delle ex scuole elementari di Porto Potenza». È quanto afferma il Comitato apolitico per il centro civico di Porto Potenza, che prosegue: «alcuni partiti come il Pd ed il M5s, che ringraziamo per l’attenzione, hanno ribadito la loro visione di far diventare quegli spazi un centro per la socialità. Le posizioni non sono molto diverse da quelle del nostro Comitato, se non in alcuni punti del tutto marginali. Un ringraziamento – aggiunge il Comitato portopotentino - va al segretario di Forza Italia, Antimo Flagiello, per aver ascoltato con estrema attenzione le nostre proposte finalizzate ad avere a Porto Potenza quel Centro civico e culturale polifunzionale in grado di essere un luogo di servizi per la popolazione, il motore di una vera socialità tra i cittadini. Si è oltretutto reso disponibile ad esaminare la questione in modo più approfondito e con gli alleati di centrodestra».

Qualche dubbio da parte del Comitato sulla Lega che «sembra essere un po’ in difficoltà nel nostro territorio mentre, purtroppo – sottolinea il Comitato -, FdI non ha risposto all’invito. Peccato chiudere le porte al dialogo perché sarebbe stato un momento di incontro. Avrebbe potuto essere – era auspicio del Comitato - anche un modo per distinguere la visione politica di partito, frutto del contributo di iscritti, attivisti e simpatizzanti, da quella dell’amministrazione del Comune composta da persone che, avendo una missione più operativa, potrebbero fare scelte non sempre coincidenti con quella del partito».

Il Comitato è giunto così a trarre conclusioni logiche: «La volontà politica di quel partito è quella di abbattere le ex-scuole, privando i cittadini di Porto Potenza dei necessari servizi, di una socialità centrale e viva, di spazi centrali e comodi per i ragazzi e gli anziani, di luoghi adeguati per la cultura. Noi siamo fermamente convinti che gran parte della cittadinanza non possa non condividere le nostre modeste richieste».