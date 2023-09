SAN BENEDETTO - «Sicuramente occorre fare molto di più, però definire il quartiere Albula “abbandonato” da questa amministrazione non lo trovo corretto. In altri quartieri, purtroppo, non sono stati realizzati tanti interventi come al quartiere Albula». Con queste parole, il consigliere comunale di maggioranza Domenico Novelli risponde al direttivo del Comitato di quartiere Albula Centro. Pochi giorni fa, il nostro giornale aveva dato voce ai referenti dell’associazione zonale che lamentavano scarsa attenzione da parte del Comune. Ma Novelli non ci sta.





Il consigliere del Centro civico popolare cita la nuova Illuminazione Led per le pinete centrali e per le vie Sabotino, Moretti e Giovanni XXIII; i circa 50 nuovi cestini installati lungo le strade del quartiere. Senza contare il percorso pedonale da via Montello verso campetto Fiore e via Tagliamento. Novelli punta i fari anche sulla riqualificazione dell’ex Bocciofila (area che rientra nel perimetro di Albula Centro) insieme all’istallazione di 2 defibrillatori automatici, in piazza Matteotti ed all’inizio del lungomare. Sul fronte degli arredi urbani, c’è stato l’arricchimento del parco di via Formentini con 2 nuovi scivoli ed al completamento pista ciclabile e marciapiede di via Moretti. Capitolo-asfalti: il consigliere di maggioranza cita il rifacimento di piazza Giorgini, parte di via Toscana, parte di via Formentini e l’ingresso del Molo Sud. Inoltre, l’attuale amministrazione sta realizzando il rifacimento del ponte sull’Albula di via Piemonte, la cui necessità d’intervento era già stata ravvisata durante il periodo del sindaco Piunti.

La controreplica: «Lavori fatti male»





«Il quartiere non è abbandonato ma tanti lavori sono stati fatti molto male» è la controreplica di Marco Romani: segretario di Albula Centro. A tal proposito, il direttivo cita i nuovi parcheggi lungo l’Albula «realizzati con pendenze troppo elevate per permetterne un agevole utilizzo da parte dei disabili». Ad ogni buon conto, i problemi attualmente sul tappeto verranno presto approfonditi. Infatti, il direttivo dell’Albula Centro annuncia l’imminente indizione di un’assemblea pubblica. Un incontro al quale verranno invitati anche esponenti dell’amministrazione comunale. «Il nostro direttivo - sottolineano dall’associazione zonale - perseguirà la propria attività, con spirito di collaborazione e per migliorare la gestione della città nel rispetto del mandato ricevuto dai residenti». Ma da Albula Centro lamentano uno scarso coinvolgimento da parte del Comune.