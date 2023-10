SAN BENEDETTO - Una passeggiata di relax con il proprio cane può tramutarsi in un vero e proprio incubo a causa di alcuni padroni che non rispettano le leggi quando escono con i loro quattro zampe. La denuncia arriva da alcune persone residenti nella zona dell’Albula, terrorizzate da dei pitbull che girano indisturbati, seppur insieme ai loro proprietari, senza guinzaglio né museruola.



APPROFONDIMENTI I PROGETTI San Benedetto vuole diventare amica degli animali domestici e da compagnia: spiaggia, parchi e anche un cimitero

L’ultimo episodio risale alla serata di mercoledì 11 ottobre, quando un cinquantaduenne si trovava in via Toscana con il suo pastore belga di quattro anni, che è stato azzannato riportando profonde ferite al collo e solamente per pochi millimetri il morso non ha raggiunto la vena giugulare. Un’anziana con un barboncino ha assistito alla scena scioccata, temendo di diventare insieme al suo cane di piccola taglia cibo per il pitbull. L’uomo, che preferisce rimanere anonimo, racconta di aver subìto lo stesso trattamento ad agosto, sempre da un pitbull anche questa volta senza guinzaglio e senza museruola, e ne ha fatto le spese anche lui stesso oltre al suo animale per proteggere il suo amico a quattro zampe, con una prognosi di sette giorni per le ferite rimediate alla gamba sinistra, tutto ovviamente documentato.



È stata sporta regolare denuncia alle forze dell’ordine verso ignoti, dato che i colpevoli sono scappati nella confusione creata dalle persone accorse per aiutare il cane e il suo proprietario, entrambi feriti. Questa volta però sia i carabinieri che la polizia non hanno potuto raccogliere la deposizione dell’uomo in quanto a rimetterci è stato solo l’animale, ed è stata necessaria la sola segnalazione alla Asl, che provvede ad effettuare una terapia antirabbica con un’osservazione di dieci giorni, mentre il proprietario dell’animale aggressore è responsabile civilmente e penalmente e il servizio veterinario deve attivarsi per il controllo del cane morsicatore.



Il cinquantaduenne non è il solo a lamentarsi della situazione, perché un episodio simile è accaduto anche ad una donna di cinquantaquattro anni, che soffre anche di problemi cardio respiratori, e alla vista del pitbull che azzannava il suo cane ha rischiato un malore. E sono diversi i proprietari di cani che segnalano la presenza di pitbull senza guinzaglio e museruola che vengono portati dai loro padroni a scorazzare lungo l’Albula, tra via Toscana e viale De Gasperi. E che chiedono a gran voce il rispetto delle leggi: guinzaglio o museruola per evitare che accada il peggio e ci rimetta qualche cane di piccola taglia o addirittura qualche bambino, con il rischio di gravi conseguenze.