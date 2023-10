SAN BENEDETTO - La Riviera si candida a diventare città “pet friendly” a misura dell’amico a quattro zampe. Spiagge per i cani, potenziamento dei parchi Bau e un cimitero per il miglior amico dell’uomo. Tutti progetti in serbo da parte dell’amministrazione Spazzafumo. Se ne è discusso nella riunione di maggioranza di martedì sera. L’ordinanza firmata dal sindaco nei giorni scorsi che obbliga i proprietari dei cani a rimuovere non solo le deiezioni canine ma anche a lavare i marciapiedi con tanto di acqua ha aperto una grande discussione in città dove gran parte delle famiglie detengono un amico a quattro zampe.





Basta pensare che sono 13mila le famiglie sambenedettesi a possedere almeno un cane. Così come in estate è sempre maggiore la richiesta, da parte dei turisti, di strutture ricettive e spazi dedicati a fido. In primis la necessità di destinare un arenile all’amico dell’uomo, che in questo modo evita di lasciarlo solo a casa. Al riguardo l’assessore Cinzia Campanelli sta lavorando proprio per individuare uno spazio lungo il litorale da adibire all’accoglienza dei cani. Altro obiettivo è quello di potenziare i parchi Bao che attualmente sono dislocati sulla città a cominciare da quello recentemente realizzato in via Dari dove starebbe per costituirsi un’associazione pronta a gestire lo spazio garantendone la pulizia e manutenzione. A questa area verde si sommano quella in zona San Pio X a ridosso di viale dello Sport, nella zona dello stadio Riviera delle Palme e in via Ristori a Porto d’Ascoli, anche se c’è necessità di aumentare tali aree visto il numero sempre crescente di cani.

Un cimitero per gli animali



Ma la novità sarebbe rappresentata dalla realizzazione di un cimitero da destinare a quando gli amici a quattro zampe lasciano la vita terrena, un distacco che ha bisogno di un luogo adatto e in molti in questi anni hanno chiesto un’area per seppellire i propri amici fedeli. L’idea portata sul tavolo della maggioranza è quella di individuare uno spazio presso la casa colonica Rambelli in zona Barattelle, sito anni fa occupato che poi venne fatto sgomberare.A margine della riunione Capriotti ha anche illustrato il progetto di recupero della casa abbandonata che insiste in via Saffi che si intende recuperare per destinarla al “Dopo di noi” quindi per accogliere disabili rimasti senza famiglia e come Stazione di posta per proporre un’accoglienza notturna e di ristoro ai senzatetto.