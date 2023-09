Pollenza, scontro frontale da brividi tra due auto: una finisce sul guardrail. Corsa immediata all'ospedale

POLLENZA Incidente in superstrada, nelle prime ore della mattina di oggi (17 settembre), dopo lo svincolo di Pollenza in direzione mare. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, due auto - intorno alle tre - si sono scontrate e una ha finito la sua corsa contro il guardrail.

L'intervento

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i due automobilisti feriti in ospedale. Per permettere la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza del luogo dell’incidente da parte dei vigili del fuoco il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso e le auto sono state fatte uscire a Pollenza.