Auto contro scooter a Cesano: due feriti trasportati a Torrette in codice rosso

SENIGALLIA - Incidente questa sera verso le 20 in via Fiorini a Cesano dove sono rimaste ferite due persone. Si tratta del conducente di uno scooter e del passeggero, trasferiti in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Non sarebbero comunque in pericolo di vita.

Incidente a Cesano, auto contro scooter: due feriti in codice rosso

La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute con una pattuglia per effettuare i rilievi che serviranno ad accertare le precise responsabilità del sinistro. Disagi alla circolazione per il tempo necessario a concludere soccorsi e rilievi, essendo via Fiorini anche la strada utilizzata per chi è diretto verso nord uscendo dalla complanare.