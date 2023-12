PERGOLA «Promessa mantenuta!» Con grande soddisfazione l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli annuncia gli importanti lavori che partiranno nelle zone colpite dall’alluvione del settembre 2022.

La firma

«E’ stato firmato il decreto che dà il via agli interventi strutturali e infrastrutturali nei territori lungo le terre del Burano, Cesano, Cinisco, Misa e Nevola. Oltre 130 milioni di euro – sottolinea Baldelli - per la sicurezza di chi vive e lavora nei territori attraversati dai nostri fiumi, fondi resi disponibili in tempi rapidi dal Governo, grazie ad una determinazione che mai s’era vista in passato in Italia di fronte ad eventi di questo tipo. Grazie al Presidente del Consiglio e ai nostri parlamentari per il risultato raggiunto, mettendo a disposizione 400 milioni di euro a cui si aggiungono i fondi del bilancio regionale. Abbiamo impresso un vero cambio di passo per accelerare la messa a terra degli interventi e per snellire le lungaggini burocratiche che spesso, nel passato, hanno frenato il rapido rilancio dei territori colpiti da calamità e catastrofi naturali.

« Le Marche e i marchigiani sanno far valere il loro impegno nel risolvere i problemi, anche quelli più gravi, seguendo l’unica politica che più conta: quella del fare. Insieme al presidente e a tutta la giunta diamo continuità al cambio di passo». Gli interventi riguardano l’intera regione; molti nella provincia di Pesaro Urbino. Nella Valcesano, nel comprensorio del Catria interesseranno Frontone, Serra Sant’Abbondio e Cantiano, dove sono previsti lavori per quasi 22milioni di euro.

A Cagli, per la sistemazione del quartiere Le Conce vanno 2.500.000 euro. A Pergola 12.450.000 euro per il quartiere Tinte, dove si procederà anche alla sostituzione del ponte e alle manutenzioni dei fiumi. A Pesaro, per il completamento della cassa di espansione sul fiume Foglia, in località Chiusa di Ginestreto, investimento di 8milioni euro. Nella provincia di Ancona, a Sassoferrato opere per 8milioni di euro. Nella vallata del Misa e Nevola, manutenzioni straordinarie ai corsi d’acqua e infrastrutture per circa 75milioni di euro. A Genga è prevista la protezione della viabilità nei presso delle grotte di Frasassi. Infine, a Fiuminata la manutenzione straordinaria di fossi e argini.

Il dono di Natale

Lo definisce un «bellissimo dono di Natale» l’onorevole Antonio Baldelli: «Un lavoro vincente della filiera istituzionale. Un plauso al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al presidente della Regione Francesco Acquaroli che, con noi parlamentari delle Marche, gli assessori regionali, il vicecommissario per l’alluvione Stefano Babini, hanno consegnato ai territori alluvionati questo meraviglioso regalo».