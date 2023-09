San Benedetto, addio a Cristiano Spinucci ex giocatore di volley: aveva 66 anni

SAN BENEDETTO - Il mondo del volley di San Benedetto dice addio a Cristiano Spinucci, morto questo pomeriggio per una malattia all’età di 66 anni all’ospedale di San Benedetto dove era ricoverato. Cristiano era conosciuto da tutti in Riviera come Panucchiè . È stato uno sportivo giocando con la Samb Volley in C1 e C2. I funerali verranno celebrati a Grottammare nella chiesa San Pio V lunedì 18 settembre alle 11.30.