SENIGALLIA Una ragazzina di 12 anni è rimasta ferita ieri pomeriggio, a seguito di un incidente. Lo scontro tra due auto è avvenuto lungo la Statale Adriatica di Cesano, poco più a nord dell’intersezione con Strada della Marina. E’ successo poco prima delle 18. In un primo momento le condizioni della minore sembravano gravi invece, per fortuna, è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Dovrebbe essersi trattato di un tamponamento ma gli accertamenti sono ancora in corso. Altre persone non sono rimaste coinvolte. L’ambulanza del 118 ha soccorso solo la minore che è stata portata all’ospedale di Senigallia, proprio perché le sue condizioni non destavano grandi preoccupazioni. Disagi limitati alla viabilità.