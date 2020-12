L'auto esce di strada e resta in bilico: madre e figlioletta salvate dal guardrail

SAN BENEDETTO - Non sono in gravi condizioni, per fortuna, la mamma e la bambina che ieri mattina si trovavano all’interno della Toyota Yaris protagonista di uno spaventoso incidente avvenuto intorno alle 8 lungo la strada che dal quartiere di Santa Lucia a San Benedetto sale verso Acquaviva.

LEGGI ANCHE:

La macchina, con a bordo madre di 54 anni. G.Z. e figlia dodicenne, è infatti finita fuori controllo uscendo fuori strada e rovesciandosi su un lato con il veicolo fermato soltanto dal guard rail. L’auto, che stava procedendo in direzione Est, dunque si stava spostando da Acquaviva verso San Benedetto, è infatti letteralmente rotolata verso il lato esterno della carreggiata e la corsa è stata stoppata dalle lamiere di protezione che si trovano sul bordo della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 a bordo di due ambulanze, gli agenti della polizia locale di San Benedetto e i vigili del fuoco del distaccamento di corso Mazzini. Madre e figlia sono state trasportate in ospedale mentre i pompieri insieme agli agenti della polizia locale, hanno proceduto alla messa in sicurezza e alla ricostruzione della dinamica. L’auto, dopo tutti i rilievi necessari è stata sollevata e rimossa da un carroattrezzi intervenuto sul posto. Madre e figlia, come detto, sono state portate al pronto soccorso di San Benedetto dove sono state medicate e sottoposte a controlli: la paura, per quanto accaduto è stata davvero tanta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA