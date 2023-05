A14, incidente nel tratto maledetto: camion si schianta sul guardrail, chilometri di coda

GROTTAMMARE - Ancora un incidente sulla A14, nel tratto tra Grottammare e Porto San Giorgio, all'altezza di Campofilone: poco dopo le 18 un autoarticolato si è schiantato, per cause ancora da definire, contro il guardrail. Al volante un autista senegalese, portato poi per controlli all'ospedale di San Benedetto.

La coda

Uscita consigliata, provenendo da sud, Grottammare. Si è sviluppata una coda di alcuni chilometri (dai 4 iniziali si è arrivati al "solo" km registrato alle 20.30). Sul posto il 118, Vigili del fuoco, Polizia autostradale di Porto San Giorgio.