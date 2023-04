Choc a Petriolo, l'avvocatessa Verdiana Cardinali uccisa da una malattia a 54 anni

PETRIOLO - Choc a Petriolo per la morte dell’avvocatessa Verdiana Cardinali, stroncata da una malattia a 54 anni. Professionista molto conosciuta e stimata, aveva conseguito l’abilitazione in Spagna.

Impegnata nel sociale, era anche catechista. Il suo cuore ha smesso di battere nella serata di ieri e tanti sono stati gli attestati di cordoglio pervenuti ai familiari in questo momento di profondo dolore. Il funerale verrà invece celebrato domani alle 15 a Petriolo, nella chiesa dei Santissimi Martino e Marco. Verranno raccolte offerte da devolvere all’Airc.