In due sullo scooter si scontrano con un'auto nella notte: ragazza di 15 anni in gravi condizioni

CIVITANOVA - Schianto nella notte, soccorsa una ragazza di 15 anni. È ricoverata all'ospedale di Torrette, ad Ancona. L'incidente è avvenuto in via Silvio Pellico, intorno a mezzanotte e mezza. Due giovani, in sella ad uno scooter, si sono scontrate con un'auto. Sul posto 118 e carabinieri.