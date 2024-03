PENNA SAN GIOVANNI Inserisce i soldi per fare rifornimento nella colonnina dell’autolavaggio, quando scopre che non può recuperarli per mettere il carburante prende a pugni entrambe le colonnine spaccando gli sportelli in plexiglass poi, prima di andare via si pulisce la mano insanguinata sulla pompa di benzina. Individuato attraverso la targa dell’auto, un 47enne di Macerata è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato e imbrattamento.

APPROFONDIMENTI OPERAZIONE DELLA FINANZA Cosmetici contenenti sostanze nocive per la riproduzione: maxi sequestro nel Maceratese (più 8.300 oggetti e giocattoli senza marchio Ce) LA SANITÀ Caso cataratta a Macerata, rimborsi troppo bassi e liste di attesa sempre più lunghe. L’allarme lanciato pure dalla Società oculistica italiana

La vicenda

L’errore e la successiva sfuriata erano avvenuti a fine 2023, risale infatti a dicembre dello scorso anno la denuncia presentata dall’amministrazione comunale di Penna San Giovanni (proprietaria dell’area di servizio) alla locale stazione dei carabinieri per danni e imbrattamenti avvenuti all’interno della stazione di servizio ad opera di presone ignote. I militari si sono subito attivati analizzando le immagini degli impianti di videosorveglianza dell’area, per risalire all’autore del reato e dalla visione dei filmati è emerso quello che era accaduto. Una mattina un uomo aveva parcheggiato l’auto all’altezza della pompa dei carburanti ma si era diretto sul lato opposto, ossia nella zona autolavaggio.

Lì aveva introdotto il denaro nella colonnina dell’autolavaggio, poi, probabilmente quando si è accorto di aver sbagliato, ha pigiato l’apposito pulsante posto sulla colonnina e aveva inoltrato la richiesta al centro di assistenza dell’autolavaggio. Ricevuta la risposta che il denaro introdotto non poteva essere trasferito alla colonna carburanti, visibilmente irritato, aveva reagito colpendo l’apparecchio e fracassando lo sportello in plexiglass trasparente, posto a protezione del vano accettatore. Ma non solo.

Dopo essersi diretto all’accettatore banconote corretto, quello della pompa dei carburanti, ha effettuato il rifornimento dell’auto, ma anche in questo caso ha sfogato la propria rabbia ancora in essere rompendo lo sportello in plexiglass della seconda colonnina. Infine, sia mentre effettuava il rifornimento del veicolo, che successivamente prima di ripartire, ha imbrattato volutamente la pompa di benzina con il sangue, essendosi probabilmente ferito alla mano destra mentre rompeva i plexiglass. Dalla targa del veicolo utilizzato, i carabinieri sono risaliti subito all’identificazione della persona che lo aveva in uso, un quarantasettenne residente a Macerata. L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero alla Procura per danneggiamento aggravato e imbrattamento.