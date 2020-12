Pianello Vallesina, vandali irriducibili di nuovo in azione: l'ira dei residenti

MONTE ROBERTO - I vandali sono tornati in azione a Pianello Vallesina dopo il doppio raid nelle notti del 24 e 25 dicembre. Sempre armati di bombolette spray, stavolta hanno imbrattato muri e vetri del Centro di aggregazione giovanile e lo sportello bancomat della filiale della banca di via Trento.

Dello stesso tenore di quelle del raid precedente, anche le scritte, che incitano alla resistenza e alla ribellione. Dura la reazione dell’Amministrazione comunale che presentato una denuncia ai Carabinieri, per ora contro ignoti. Sono stati messi a disposizione degli investigatori i filmati delle telecamere di video sorveglianza. «Non è pensabile che gesti simili vengano fatti passare per semplici ragazzate – dicono dall’amministrazione comunale - davanti a tanta inciviltà e mancanza di rispetto per i beni pubblici, ci siamo rivolti ai carabinieri per sporgere denuncia. Allegheremo anche delle immagini e quelle del circuito di videosorveglianza. Le forze dell’ordine stanno facendo un ottimo lavoro, presto sarà possibile risalire ai responsabili». Da parte dell’Amministrazione guidata dal sindaco Stefano Martelli insomma nessuna tolleranza su atti che ledono il patrimonio pubblico. I carabinieri stanno portando avanti le indagini che presto potrebbero portare a chiudere il cerchio attorno ai vandali.

