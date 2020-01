Donna di 85 anni cade dal letto e non riesce ad alzarsi, soccorsa dai vigili del fuoco

POTENZA PICENA - Cade dal letto e non riesce ad alzarsi, soccorsa in camera una signora di 85 anni. È stata lei ad allertare i soccorsi e ora si trova ricoverata all’ospedale per accertare se, in seguito alla caduta, ha riportato la frattura di una gamba. È successo l’altra notte, quando i vigili del fuoco della caserma di Civitanova e il personale medico e sanitario del 118 hanno raggiunto una abitazione in via degli Orti, a Potenza Picena. Una donna, sola in casa, era caduta dal letto. Da sola non era in grado di alzarsi, ma è riuscita ad afferrare da terra il telefono e far scattare i soccorsi. I pompieri hanno raggiunto la stanza passando da una finestra (la porta dell’abitazione, infatti, era chiusa a chiave dall’interno) e hanno consentito agli operatori dell’emergenza sanitaria di soccorrere l’anziana. © RIPRODUZIONE RISERVATA