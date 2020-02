I ladri sull'Audi ripuliscono un ristorante e vengono messi in fuga mentre danno l'assalto a un bar

Ultimo aggiornamento: 10:12

MORROVALLE – Furto nel ristorante Apollo 8 di, una banda di malviventi in fuga con pacchetti die monete. Un colpo, invece, asfuma grazie ai carabinieri che, insospettiti da strani movimenti, raggiungono il posto e mettono in fuga i ladri mentre già armeggiavano davanti alla porta di ingresso di un bar. Erano gli stessi malviventi, a bordo di unacon targa rubata. Indagini in corso. Gli episodi sono avvenuti la notte scorsa , intorno all'una e trenta. In azione si sono messi quattro uomini con il volto travisato.Secondo quanto è stato ricostruito, la banda è riuscita ad entrare all'interno del ristorante Apollo 8, ha puntato al registratore di cassa, sperando evidentemente di trovare soldi in contanti. Ma all'interno c'erano le monete del fondo cassa. Hanno arraffato quelle e, probabilmente non contenti, anche diverse stecche di sigarette. Un colpo, secondo una prima stima, sui 2 mila euro circa. Poi se ne sono andati, decisi a mettere a segno un secondo furto. A bordo di una Audi, la banda di malviventi ha raggiunto un bar che si trova lungo la strada provinciale 485, a Montecosaro Scalo. Ma questa volta alla banda è andata male. Da quelle parti, infatti, si aggirava una pattuglia dei carabinieri della stazione di Montecosaro e i colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Civitanova, in allerta per movimenti sospetti. I militari dell'Arma hanno pattugliato la zona e così il colpo è finito con un nulla di fatto.