Vent’anni al servizio di persone e territorio: incontriamo Domina

Oggi il mio viaggio ha una destinazione precisa: sarò ospite di una delle realtà più importanti del territorio, un’eccellenza in questa regione che abbraccia l'arte, la cultura, la gastronomia e l’industria: le Marche sono infatti un tesoro custodito nel cuore dell'Italia, dove ogni angolo rivela la sua unicità e la sua bellezza.

Eccellenza del territorio

È qui che ho la possibilità di incontrare due figure di spicco del panorama automotive locale, presso la concessionaria Domina Spa di Jesi, che a inizio marzo compie vent’anni: l’Amministratore Delegato, il Dott. Paolo Giacchetti, e il direttore della filiale di Jesi, il Dott. Marco Monti Guarnieri.



Dott. Giacchetti, come è iniziata questa avventura?

“Nel 1998 i proprietari della storica concessionaria ViaVai di Civitanova Marche hanno colto l’opportunità di aprire una nuova azienda Audi in Ancona; da subito decidemmo di realizzare una sede periferica a Jesi, città che da sempre ospita i marchi automobilistici più importanti.

Negli anni il gruppo è cresciuto tanto, infatti nel 2015 abbiamo raddoppiato le aziende in Ancona con la nascita della ViaVai, azienda che oggi rappresenta, oltre ad Audi, i marchi Volkswagen, Seat, VW Veicoli Commerciali, Skoda (Service), Cupra e Mazda.

Ma non finisce qui: dal 2023 ad Ancona è attivo Domina Rent, il servizio che mette a disposizione un importante parco mezzi (anche aziendali) per soddisfare al meglio la domanda di noleggio, tanto a breve quanto a lungo termine.

Infine abbiamo appena inaugurato una nuova sede a Grottammare e presto ne apriremo una a Pesaro”.



Dott. Monti Guarnieri, sono aumentati anche i marchi rappresentati a Jesi?

“Adesso a Jesi possiamo garantire la vendita ed il Service di Audi, Volkswagen, VW Veicoli Commerciali, Seat e Cupra. Da pochi giorni nella sede di Via Cartiere Vecchie si possono ammirare tutti questi marchi con la nuova identificazione. Dal nostro salone escono autovetture talmente belle che anche noi ci emozioniamo.

Inoltre, investiamo continuamente nella formazione dei collaboratori e in attrezzature per essere sempre all’avanguardia”.

Dott. Giacchetti, come giudica questi vent’anni?

“Sono stati anni di continua crescita e miglioramento, tanto che da pochi che eravamo adesso a Jesi siamo tredici e ci piacerebbe incrementare l’organico; anzi, colgo l’occasione per dire che cerchiamo tecnici da inserire in officina a tutti i livelli di competenza.

Inoltre, ospitiamo da anni nella nostra sede ragazzi extracomunitari arrivati in Italia che hanno manifestato interesse a lavorare in officina e, ultimamente, collaboriamo con l’istituto IIS Marconi Pieralisi mandando i nostri tecnici a parlare di motori ai ragazzi; recentemente abbiamo anche ospitato un loro giovane nell’alternanza scuola-lavoro”.



I servizi offerti dal gruppo

Da sempre, la parola d’ordine del Gruppo Domina è “diversificazione”, concetto cardine che si concretizza in un portfolio di prodotti e servizi sempre più ampio, che ha permesso all’azienda di riscoprirsi sempre più versatile e attenta alle esigenze dei propri clienti.

Domina fornisce, inoltre, assistenza h24 con soccorso stradale, auto sostitutiva, permuta dell’usato, servizio pneumatici, bollo auto, copertura furto, incendio e RCA per il lungo termine - il veicolo noleggiato a lungo termine è coperto e include anche la manutenzione ordinaria e straordinaria.

“Questi vent’anni - conclude il Dott. Giacchetti - sono volati, ma siamo pronti per i prossimi venti”.