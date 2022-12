Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, regalo «di famiglia». Consegna speciale in vacanza

.

New entry nella famiglia Ramazzotti-Cerza. Aurora e Goffredo hanno ricevuto una consegna speciale a Bormio, nel cuore delle Alpi della Lombardia dove i due stanno trascorrendo una vacanza romantica sulla neve.

Tra le ultime storie Instagram, il 26enne ha condiviso una foto di quella che dovrebbe essere la nuova macchina per la coppia che tra pochi mesi diventerà una bella famiglia allargata grazie all'arrivo del loro primo bebè: un'Audi di ultima generazione, perfetta per i viaggi in tre.

Il regalo di famiglia

«Consegna speciale direttamente a Bormio», ha scritto Goffredo Cerza a corredo di un video in cui mostra l'incontro della coppia con la nuova macchina, che il fidanzato di Aurora ha presentato come: «New family car», vale a dire: «Nuova macchina di famiglia». Bianca ed extra large, la new entry fa proprio al caso della famiglia Ramazzotti-Cerza.

Aurora e Goffredo si stanno godendo una vacanza sulla neve, in compagnia dell'amico ed ex gieffino Tommaso Zorzi. Nonostante la gravidanza, la figlia di Michelle Hunziker non smette un giorno di allenarsi e proprio ieri ha condiviso con i follower i duri allenamenti con il pancione nella palestra del resort in compagnia del compagno Goffredo Cerza: «Pronta ad allenarmi in modalità mamma», ha scritto l'influencer.