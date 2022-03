Informatrice farmaceutica muore a 64 anni mentre era al lavoro in un ambulatorio, oggi l’addio ad Antonella

Oggi alle 14.30, nella chiesa del Preziosissimo Sangue, l’ultimo saluto ad Antonella Marchetti. L’informatrice farmaceutica aveva 64 anni ed è morta venerdì mattina dopo aver accusato un malore mentre era al lavoro in un ambulatorio di Trodica di Morrovalle.



Una intera comunità in lutto: la donna era la sorella di Enrico Marchetti, esponente di Fratelli d’Italia della città e mamma di Diego Ruspantini, ex calciatore che ha militato in diverse squadre della regione. Per lei, nonostante l’intervento dei sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare. Vani sono stati i tentativi di rianimarla. Tanti i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti su Facebook e che hanno ricordato la donna come una persona solare e sempre disponibile.

