Addio al professor Antonio Domizi: commercialista e insegnante, era stato tra i fondatori del Rotary di Tolentino

TOLENTINO - Grande commozione in città per la scomparsa di Antonio Domizi, dottore commercialista con studio in viale Vittorio Veneto a Tolentino. Aveva 81 anni e da qualche tempo risiedeva a Macerata. È morto in ospedale, dove era stato ricoverato lunedì, a causa di una malattia che non è riuscito a sconfiggere. Era anche professore. Aveva iniziato ad insegnare nell’anno scolastico 1968/1969 e per tantissimi anni fino alla pensione.



È stato docente di merceologia, tecnica commerciale e bancaria all’Istituto tecnico commerciale Einaudi di Tolentino. Nelle sue lezioni si passava dalla teoria alla pratica affrontando le problematiche commerciali e tributarie. Oltre ad insegnare portava avanti anche l’attività professionale, inizialmente a Palazzo Europa. Poi si era trasferito con lo studio in viale Vittorio Veneto, diventato successivamente studio Domizi – Natali e associati. «Era una persona molto scherzosa e allegra. Amava raccontare aneddoti, iniziando con la famosa frase “dicia lu poru nonnu”»: ricorda l’amico commercialista Graziano Natali, che conosceva Domizi da tantissimi anni.

«Con lui - continua - ho avuto sempre un grande rapporto. È stato il mio professore e abbiamo lavorato nello stesso studio, che ha frequentato fino a pochi mesi fa, poi le sue condizioni sono peggiorate». Era stato uno dei fondatori del Rotary Club Tolentino, nato il 26 giugno 1991, diventando presidente nell’anno rotariano 1993/1994. È stato un grande appassionato di auto. Lascia la moglie Dea Mezzanotte, pure lei ex docente e commercialista (lavora nello stesso studio del marito). Anche entrambi i figli sono commercialisti. Nello studio di Palazzo Europa esercita la professione il figlio Marco, mentre l’altra figlia Annalisa lavora a Milano.



I funerali si svolgeranno oggi alle 10 nella chiesa parrocchiale Immacolata di Macerata. La camera ardente è stata allestita al Centro funerario città di Macerata, in via dei Velini. Per l’ultimo saluto ad Antonio Domizi, la famiglia chiede opere di bene al posto dei fiori.

