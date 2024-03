MACERATA Endometriosi, l’ospedale di Macerata sempre più centro di riferimento nelle Marche con la creazione di un ambulatorio apposito inaugurato ieri in occasione della giornata mondiale dell’endometriosi istituita nel 2014 per sensibilizzare su una patologia fortemente invalidante, una malattia che colpisce tre milioni di donne in età fertile in Italia. Oltre all’entrata in funzione di questo ambulatorio che rende l’ospedale di Macerata capofila in regione per l’endometriosi sono state apposte due panchine gialle, una all’esterno del nosocomio ed una nel reparto, a testimonianza di questo evento.

Le autorità

Tra le autorità intervenute l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, il vicesindaco di Macerata Francesca D’Alessandro, la consigliera regionale Anna Menghi i vertici dell’Ast con il direttore Marco Ricci e il direttore sanitario Daniela Corsi. «Negli ultimi anni due anni abbiamo sottoposto a chirurgia circa duemila pazienti e ne seguiamo tra chirurgia e follow up cinquemila - ha detto il primario del reparto di Ginecologia ed Ostetricia, Mauro Pelagalli -. Abbiamo preferito prima avere una robusta esperienza in questo campo e poi partire con l’ambulatorio. Io mi occupo di endometriosi da 28 anni e abbiamo voluto concretizzare nell’ospedale di Macerata questa realtà. Il giallo delle panchine è il colore simbolo di questa patologia scelto a livello mondiale: il senso delle panchine è quello di dire alle donne sediamoci a parlare, a riflettere su questa malattia. Che causa dolore, grave disabilità ed è invalidante. L’età media delle donne colpite dall’endometriosi si aggira sui 25-30 anni. Siamo stati i primi a fare il Nose, un intervento di resezione intestinale da endometriosi senza interessare la parete addominale, cioè senza fare il classico taglio. Ci occupiamo di tutta la patologia endometriosica, anche quella più severa».

L’esperto

Dopo aver ospitato nel 2022 a Macerata il professor Koninckx Philippe, massimo esperto al mondo della chirurgia della endometriosi, a maggio l’equipe del professor Pelagalli organizzerà un nuovo congresso sul tema endometriosi e alimentazione. L’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini ha ribadito come «l’apertura di questo ambulatorio è motivo di orgoglio per la nostra azienda e dovremo investire su questo reparto che deve essere valorizzato e sostenuto» mentre il direttore generale Marco Ricci ha sottolineato come «sia importante l’apertura di questo ambulatorio ospedaliero che prenderà in carico le donne affette da endometriosi per le quali già l’unità del dottor Pelagalli sta operando da anni con risultati eccezionali». Daniela Corsi ha concluso dicendo che «solo grazie alle elevate professionalità su cui l’Ast può contare si possono raggiungere risultati come questo che è destinato a migliorare la qualità della vita delle donne colpite da endometriosi».