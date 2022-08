PESARO La guardia medica di Pesaro mette una marcia in più per tutto il mese di agosto. L’Asur Marche Area vasta 1 ha integrato l’apertura dell’ambulatorio del medico di continuità assistenziale di viale Della Vittoria, al Curvone. Dall’azienda sanitaria arriva la comunicazione che «è stato possibile coprire la postazione della guardia medica di Pesaro anche giovedì e venerdì. Pertanto il servizio è attivo nei giorni prefestivi dalle 10 alle 8, nei festivi tutta la giornata dalle 8 alle 8 e giovedì e venerdì dalle 20 alle 8, garantendo le attività per tutto il distretto. Rimane infine invariata la procedura del centralino del medico di continuità assistenziale di Urbino che risponde da lunedì a mercoledì».

Biancani: «La nostra mobilitazione»

«Un segnale importante per la nostra mobilitazione - commenta il vicepresidente dem del consiglio regionale Andrea Biancani -, ma la battaglia della federazione del Pd di Pesaro Urbino non si ferma, continueremo la raccolta di firme i primi di settembre durante le feste del partito, a Villa Fastiggi e a Vallefoglia, e nei banchetti allestiti nei luoghi pubblici, affinché questo ampliamento venga confermato anche dopo le ferie d’agosto per tornare a una copertura completa del servizio. L’obiettivo è fare in modo che in tutte le altre postazioni del territorio torni la guardia medica a pieno regime». I sit in di protesta del Pd si allargheranno anche al ripristino del servizio di assistenza domiciliare per i malati di Covid in vista «di una probabile recrudescenza del virus in autunno - aggiunge Biancani -, si tratta delle vecchie Usca, le unità speciali di continuità assistenziale decadute con l’uscita dallo stato di emergenza, se non si provvede diversamente il territorio rimarrà sguarnito di un presidio che si è rivelato fondamentale durante la pandemia».