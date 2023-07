Morrovalle, carambola tra tre auto: una donna ferita e traffico in tilt sulla Valdichienti

MORROVALLE - Incidente stamattina, intorno alle 8, lungo la superstrada Valdichienti. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale intervenuta sul posto, tre auto che viaggiavano lungo la stessa direzione (monti) si sono scontrate. E' successo nei pressi dello svincolo per Morrovalle. Ad avere la peggio una donna che è rimasta ferita lievemente ed è stata prima soccorsa dai sanitari del 118 e poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova. Il traffico ha subito dei rallentamenti.