Cade mentre sale sul camion e batte la testa: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECASSIANO - Un uomo di 36 anni di nazionalità polacca è rimasto ferito ieri pomeriggio attorno alle 15, mentre saliva i gradini per entrare nella cabina di un camion. L’uomo ha perduto l’equilibrio e ha battuto il capo. Sulle prime non sembrava avesse riportato feriteparticolarmente gravi, ma successivamente gli uomini del 118 accorsi sul posto hanno deciso di chiedere l’intervento dell’eliambulanza. Il camionista è stato trasportato all’ospedale di Torrette dove è stato tenuto sotto osservazione dai medici dell’emergenza: le sue condizioni, tuttavia, non sono state ritenute tali da far temere per la sua vita.L’incidente si è verificato nella zona industriale di Sant’Egidio, a Montecassiano, in via Grazia Deledda 15. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era all’esterno di un’azienda e aveva parcheggiato il pesante automezzo in un piazzale in attesa, probabilmente, di scaricare della merce. A questo punto, mentre risaliva sul posto di guida, ha perduto l’equilibrio ed è caduto battendo la testa e riportando una ferita.