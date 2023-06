Monte San Giusto, anziano investito da un'auto. Muore dopo giorni d'agonia

MONTE SAN GIUSTO Non ce l'ha fatta Augusto Marinucci, 83 anni. Il suo cuore ha smesso di battere ieri intorno alle 12 all'ospedale di Civitanova, dove era ricoverato a seguito dell'investimento avvenuto l'11 giugno scorso a Monte San Giusto.

LEGGI ANCHE: Ancora sangue sull'A14: tragico schianto a Grottammare auto-camion. Muoiono due donne. Un uomo in gravi condizioni

Il dolore

La notizia della tragedia nella città calzaturiera, dove l'anziano era molto conosciuto e stimato, si è immediatamente diffusa a macchio d'olio, suscitando profonda commozione.

L'incidente è avvenuto alle 6.30 del mattino in via Macerata. Marinucci, come tutti i giorni, si stava recando in edicola ad acquistare i giornali. Per cause in corso di accertamento è stato investito da un giovane al volante di una Peugeot 205. Immediatamente era stato dato l'allarme e sul posto intervennero il 118 e, per i rilevi di rito, i carabinieri di Corridonia. L'83enne venne trasportato in ambulanza all'ospedale di Civitanova, dove è morto a distanza di 12 giorni. Marinucci, prima di andare in pensione, aveva lavorato come operaio. La sua famiglia, titolare di bar, gelaterie e yogurterie in provincia di Macerata, è conosciutissima: gestisce attività a Monte San Giusto, al centro commerciale Cuore Adriatico di Civitanova (dove ha due locali) e al Val di Chienti di Piediripa. Augusto lascia i figli Rossano e Nazzareno, la moglie Lina, la nuora Ioana e la nipotina Maya. In tanti si sono stretti al loro dolore. L'investimento è avvenuto in via Macerata, proprio nei pressi del bar-gelateria sangiustese. I funerali non sono ancora stati fissati.