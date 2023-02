MOGLIANO - «Avviso importante! Siamo stati informati che girano per Mogliano due “imbroglioni” vestiti da sacerdoti che passano per le case a far sottoscrivere non si sa bene quale documento, non dategli ascolto. Nel caso avvisate la caserma dei carabinieri di Mogliano». A mettere in guardia i cittadini, attraverso Facebook, sono le parrocchie San Gregorio Magno, Santa Maria e San Grisogono.

I sacerdoti moglianesi (quelli veri) hanno ricevuto diverse segnalazioni da parte dei parrocchiani e subito hanno chiarito che loro, con quelle richieste di firmare dei documenti, non hanno nulla a che fare. Da qui l’appello a prestare la massima attenzione e, in caso di tentativi di truffa, allertare immediatamente i carabinieri della locale stazione. Tra l’altro le forze dell’ordine, proprio in queste settimane, sono impegnate negli incontri con gli anziani per metterli in guardia dai malintenzionati.

Quello dei raggiri continua a essere un problemi preoccupante e per questo carabinieri e polizia di Stato non mancano di fornire alle cosiddette fasce deboli tutti i consigli per difendersi e non cadere nei tranelli. Da parte delle istituzioni l’impegno è massimo in tutto il territorio provinciale, come dimostrato dal protocollo d’intesa firmato alla fine dello scorso anno da Comune di Macerata e prefettura.

Il prefetto Flavio Ferdani e il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per il Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe nei confronti della popolazione anziana. Il progetto del Ministero dell’Interno destina circa 16mila euro alla realizzazione di una campagna informativa e formativa e all’attuazione di interventi di supporto anche psicologico rivolti agli anziani per scongiurare situazioni di rischio.

L’intesa siglata prevede una serie di attività che il Comune di Macerata, destinatario del finanziamento, dovrà organizzare entro il 31 ottobre. «Le truffe ai danni della popolazione anziana - aveva commentato il prefetto Ferdani - costituiscono fatti assai deplorevoli e sicuramente la prevenzione è l’arma più importante per combattere questa tipologia di reato. È fondamentale la collaborazione dei cittadini non più giovani ma anche di tutti gli altri affinché si rivolgano alle forze di polizia, segnalando ogni situazione di rischio di truffa, perché questi reati determinano non solo danni economici ma anche psicologici in chi li subisce, accentuando la loro fragilità».