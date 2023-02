Maxi truffa milionaria del Superbonus: 7 arresti, immobili sequestrati

TOLENTINO - Un'altra maxi truffa del superbonus, la seconda in due giorni nelle Marche dopo quella svelata ad Ascoli, questa volta a Tolentino dove i Finanzieri ed i Carabinieri del Reparto Operativo di Macerata hanno smantellato un'associazione per delinquere dedita alle truffe sul superbonus 110%, sismabonus ed ecobonus. Ammontano a circa 4,8 milioni di euro i crediti fittizi individuati. Sotto state le persone arrestate, 2 in carcere e 5 ai domiciliari, per accuse come Trasferimento fraudolento di valori, Riciclaggio, Autoriciclaggio, Associazione per delinquere. A finire in carcere sono stati quello che è ritenuto il capo dell'organizzazione, un imprenditore 31enne di Tolentino e un professionista 66enne di Martinsicuro (Te). Il Procuratore di Macerata Giovanni Fabrizio Narbone: "perfetta sinergia tra Finanza e Carabinieri"