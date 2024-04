MOGLIANO È morto il luogotenente Gaetano Esposito, in congedo da qualche tempo. Aveva 71 anni. Per un lungo periodo è stato il comandante della stazione dei carabinieri di Sarnano. Era andato in pensione il primo novembre del 2017. Al suo posto era subentrato il luogotenente Donato Carrieri. Gaetano Esposito era stato al fianco dei cittadini per ben 48 anni.

La carriera

Esposito si era arruolato a 17 anni, nel 1969, dopo aver lavorato nelle stazioni di diverse province marchigiane. Aveva ricevuto anche degli encomi. Per più di vent’anni, è stato al comando della stazione dei carabinieri di Sarnano. E il suo ultimo anno di lavoro era stato caratterizzato dall’emergenza del terremoto, nel 2016, che portà all’inagibilità della caserma dei carabinieri.

Ma nonostante le numerose difficoltà, Espositvo e i suoi militari sono sempre rimasti al fianco della popolazione. Proprio dopo il congedo, infatti, confidò che dopo 48 anni di servizio gli sarebbe mancato proprio continuare a essere di aiuto alla gente. Il luogotenente Gaetano Esposito lascia la moglie Minella, i figli Francesco e Daniele con Michela, le sorelle, i parenti. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nell’Arcipretura di Santa Maria. La camera ardente è stata allestita nella chiesa di San Giuseppe della Macina di Mogliano.

Il cordoglio

L’Associazione nazionale carabinieri della sezione di Mogliano è vicina ai familiari del luogotenente. «Il consiglio sezionale, le benemerite, i soci si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia Esposito per la perdita del collega e amico Gaetano».

Tanti i messaggi sulla sua pagina di Facebook, in ricordo del luogotenente. «Una notizia che non avrei mai voluto sentire» uno dei messaggi. e c’è chi aggiunge: «Sono molto addolorata». E ancora: «Un abbraccio alla famiglia. Ciao caro amico, mi mancherai».