CHIARAVALLE - Allarme a Chiaravalle per truffe e raggiri ai danni di persone anziane. Ieri mattina intorno alle 10,30, in via Leopardi, in pieno centro storico, una signora ottantenne è stata avvicinata sotto la sua abitazione da un uomo calvo che indossava una sciarpa colorata. L’uomo, che all’apparenza sembrava avere dai 40 ai 50 anni e indossava un giaccone chiaro, ha avvicinato la signora dicendole che era lì per riscuotere i soldi dell’assicurazione dell’auto per conto di uno dei figli, specificandone il nome con precisione.



L’anziana purtroppo è caduta nel tranello: è salita in casa e l’uomo l’ha seguita, prima sul corridoio e poi persino in camera da letto e si è fatto consegnare 270 euro in contanti, dicendo che era quella la somma per il pagamento della polizza assicurativa. Il truffatore ha anche avuto modo di visionare la casa dove abita l’anziana e dove custodisce gli oggetti più cari, compresi quelli preziosi. Dalle modalità in cui si è presentato sotto l’abitazione della signora in via Leopardi, si pensa che conoscesse bene le abitudini della donna e le generalità dei figli e dei familiari. L’uomo ha anche approfittato di una certa confusione che regna in quella zona il venerdì, giorno del mercato cittadino.

L’ottantenne e suo figlio si sono subito recati a sporgere denuncia presso la stazione dei carabinieri di Chiaravalle che hanno fatto scattare le indagini e i controlli. La donna era molto agitata e ha subito un notevole choc dall’episodio tanto che non è riuscita a fornire altri particolari ai militari. Purtroppo l’anziana una decina di anni fa era stata vittima di un altro raggiro con un furto di gioielli e ricordi personali a cui era legatissima. Due persone entrarono nella sua abitazione e, mentre una la distraeva, l’altra si impossessava di vari monili d’oro, compreso l’anello di fidanzamento a cui la signora era particolarmente affezionata. I militari, oltre a rafforzare le misure di sicurezza, invitano ad alzare l’attenzione perché episodi come questi si ripetono con preoccupante frequenza.