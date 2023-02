OSTRA - Due romani di 39 e 57 anni sono stati denunciati per truffa dai carabinieri della stazione di Ostra. Le indagini sono partite dalle denunce sporte dalle vittime, entrambe residenti ad Ostra. In un caso il truffatore, un 39enne di Roma, aveva messo in vendita su subito.it una macchina fotografica. La vittima ha pagato circa 500 euro per l’acquisto ma, dopo aver ricevuto il pagamento, il truffatore si è reso irreperibile e non ha consegnato la merce pattuita.

Gli oggetti d'epoca

La seconda vittima, sempre residente ad Ostra, aveva messo in vendita, nello stesso sito di compravendita, alcuni oggetti d’epoca di sua proprietà. Era stata contattata da una donna che si era mostrata interessata all’acquisto ma, invece di versare il denaro, era riuscita a convincere la vittima prescelta a recarsi ad uno sportello bancomat dove effettuare alcune operazioni che, a sua insaputa, hanno autorizzato il versamento di quasi 1000 euro su una carta prepagata in uso alla finta acquirente. Quest’ultima è risultata una 57enne di Roma. Il fenomeno purtroppo continua ad essere presente anche in questo territorio, come fa presente il capitano Francesca Romana Ruberto, comandante della Compagnia dei carabinieri di Senigallia, e le modalità spesso sono analoghe a questi due episodi.

I consigli dell'Arma



«Approfittiamo di queste comunicazioni sulle indagini svolte – commenta il capitano Ruberto - per sensibilizzare sempre di più le persone, affinché possano riconoscere i segnali di un’attività sospetta e possano sottrarsi alla truffa. Chiunque abbia dubbi può sempre rivolgersi a noi, presso le nostre Stazioni oppure chiamando il 112». I carabinieri hanno inoltre avviato, già da qualche tempo, degli incontri sul territorio per mettere in guardia la popolazione non solo sulle truffe che possono accadere di persona, quando si viene avvicinati da qualche malintenzionato. Sono, infatti, sempre più frequenti sul web spesso legate proprio ad attività di compravendita.