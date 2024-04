Viterbo, Si finge dottore della guardia medica per un anno: iniezioni e terapie con la complicità dei (veri) sanitari

Smascherato un 22enne che si è finto un dottore in servizio presso la guardia medica della Asl di Valentano (in provincia di Viterbo) per quasi un anno, praticando iniezioni e terapie con il consenso di tre veri colleghi, consapevoli del fatto che nemmeno fosse studente in medicina. A denunciarlo con l'accusa di esercizio abusivo della professione, sono stati i carabinieri della Stazione di Capodimonte, al termine di accurate indagini partite da alcune segnalazioni. Il ragazzo, senza alcun titolo, avrebbe svolto visite mediche ambulatoriali e domiciliari tra gennaio 2023 e febbraio 2024 all'oscuro dei pazienti.

La complicità dei medici

Le indagini hanno permesso di accertare che il 22enne avrebbe sempre agito in presenza, e con il consenso, di tre veri medici dello stesso servizio di guardia medica.