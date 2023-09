MONDOLFO Fa registrare un sensibile aumento della copertura il servizio di guardia medica di Mondolfo per il mese di settembre. Saranno solamente sette le giornate nelle quali non ci sarà il medico a disposizione. Un buon risultato se si considera che a luglio la copertura è stata del 24% e ad agosto del 56%, e ancor più se si torna indietro di qualche mese, ad esempio a gennaio, febbraio e marzo quando è stata garantita la sola copertura dei weekend.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Mondolfo, getta una cicca di sigaretta nella legnaia e causa un incendio: colonna di fumo nero e paura. Intervengono residenti e pompieri



I giorni senza medico



Ora su 39 turni complessivi, fra quelli diurni del sabato (dalle 10 alle 20) e della domenica (dalle 8 alle 20) e quelli notturni di tutti i giorni (dalle 20 alle 8 successive), il presidio mondolfese, che ha la propria sede nell’ex ospedale ‘Bartolini’, avrà il dottore sempre a disposizione, tranne che giovedì 7, venerdì 8, mercoledì 13, giovedì 21, venerdì 22, giovedì 28, venerdì 29 e nella notte tra sabato 16 e domenica 17.

Una notizia importante per la comunità mondolfese e più in generale per la media valle del Cesano che conta circa 30mila abitanti. Alla guardia medica di Mondolfo, infatti, si rivolge sia la popolazione di Mondolfo Marotta che quella di San Costanzo e Monte Porzio.

Della problematica in questi mesi, più volte si è interessata l’amministrazione comunale con il sindaco Nicola Barbieri, che accoglie positivamente l’ampliamento della copertura del servizio di guardia medica per settembre: «Rappresenta un’ottima notizia per tutta la comunità di Mondolfo e Marotta e della bassa Valcesano. Ringraziamo l’Azienda sanitaria territoriale e la Regione Marche per questa soluzione migliorativa rispetto al passato. Come amministrazione comunale continueremo a ribadire in tutte le sedi, così come già fatto in modo costante nei mesi scorsi, la fondamentale importanza del servizio di guardia medica sette giorni su sette nel nostro territorio. Alla luce dei recenti e importanti investimenti che la Regione ha previsto sulla Casa della Comunità ‘Bartolini’ di Mondolfo, risulta fondamentale anche per i mesi successivi – conclude il primo cittadino - garantire il servizio con la massima copertura possibile».



«Un piccolo successo»

Soddisfatta anche la minoranza: «Un ‘piccolo successo’ – sottolinea il consigliere comunale Samuele Mancini - che premia la nostra comunità e per la quale vanno ringraziati i dirigenti Ast dei vari livelli. Sarebbe meglio ricevere la notizia che il servizio verrà garantito 7 giorni su 7, come è avvenuto in altri territori, per i quali ci rallegriamo, ma almeno per settembre abbiamo una sufficiente copertura in termini di giornate».