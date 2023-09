MONDOLFO - E’ di natura accidentale l’incendio divampato ieri mattina tra le 7 e le 8 lungo viale Padre Girolamo Moretti, alla periferia di Mondolfo.

Le fiamme non ha fatto danni anche per il pronto intervento dei vigili del fuoco. Il rogo si era sprigionato da un mucchio di legna accatastato nel retro di un’abitazione. L’allarme è scattato prima tra i vicini di casa nel quartiere che hanno visto una densa colonna di fumo nero alzarsi sopra le abitazioni, visibile a decine di metri di distanza.

L'impegno degli inquilini

Accidentalmente, un inquilino aveva gettato una sigaretta ancora accesa dentro il capanno dove tiene la legna e da lì si è innescato inavvertitamente il rogo. A circoscrivere le fiamme è stato prima di tutto uno degli inquilini della palazzina che sorge nel centro del borgo di San Sebastiano, lungo la strada che conduce a viale Vittorio Veneto.

I vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi, hanno prontamente domato le fiamme e messo in sicurezza dapprima il capanno e poi verificato che non ci fossero ulteriori problemi all’interno della palazzina. Non sono mancati i momenti di apprensione tra gli inquilini e i vicini di casa, scesi in strada per precauzione.

Nessuno ferito

Nessuna persona è rimasta ferita. A fini del contenimento del rogo, si è rivelata inoltre preziosa la collaborazione degli stessi inquilini che hanno gettato acqua sulla legnaia che stava bruciando. L’intervento dei vigili del fuoco con sopralluogo è terminato intorno alle 9.