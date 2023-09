Corridonia e Mogliano piangono la morte di Claudia Crocetti: aveva 47 anni

MOGLIANO Due città in lutto per la scomparsa di Claudia Crocetti. Aveva 47 anni ed era nativa di Corridonia ma residente a Mogliano. Si è spenta all’ospedale civile di Macerata, dove era stata ricoverata a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Si è arresa di fronte a un male con cui combatteva da tempo e che non le ha lasciato scampo. Era consulente commerciale e mamma di due bambini. Claudia Crocetti lascia anche il marito Fabio. Il funerale è in programma domani alle 15 nella chiesa di San Gregorio Magno di Mogliano, muovendo dalla casa funeraria del cimitero di Mogliano.