Nuovo infortunio su lavoro: operaio si ferisce ad una mano mentre usa un macchinario

RECANATI - Incidente sul lavoro in un’azienda metalmeccanica di Recanati. Per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori dello Spsal, guidati dalla dottoressa Lucia Isolani, un operaio di origini albanesi di 67 anni si è ferito all’indice della mano destra mentre stava usando un macchinario. Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure del caso al ferito e lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova.