Autobus divorato dalle fiamme, tanta paura sulla Provinciale: autista in salvo

MOGLIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 7.45 circa di questa mattina, tra Mogliano e Massa Fermana, località Villa Berardi, sulla strada Provinciale 72, per un incendio di un autobus. L’autobus, alimentato a gasolio è stata avvolto completamente dalle fiamme. L’intervento della squadra dei vigili del fuoco del comando di Macerata unitamente ai colleghi del comando di Fermo è valso allo spegnimento dell’incendio con l'utilizzo di liquido schiumogeno ed alla messa in sicurezza dell’autobus stesso. Nessun ferito, autista in salvo.

