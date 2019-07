Volontaria della Croce Rossa stroncata da un male a 37 anni. Una folla all'addio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA - La città ha reso l’ultimo saluto, ieri pomeriggio, alla vita prematuramente spezzata di Romina Bartocci, spentasi a soli 37 anni martedì scorso, dopo una malattia che non le ha lasciato scampo. La chiesa di Regina Pacis non è stata sufficiente a contenere, ieri pomeriggio, le tante persone accorse per i funerali.La giovane donna era conosciutissima tra Matelica ed Esanatoglia; si era sposata da un paio di anni con il marito Yuri, titolare di una pizzeria ad Esanatoglia. Romina si era diplomata in ragioneria, poi si era subito messa a lavorare nel salumificio di famiglia.Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate negli ultimi giorni. Era un’attivissima ed apprezzata volontaria della Croce Rossa Italiana di Matelica. Tantissime le realtà associative matelicesi che si sono strette intorno alla famiglia, distrutta dal dolore.