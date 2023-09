Fiamme in un campo, l'incendio a Matelica ha bruciato alcuni ulivi

MATELICA Fiamme in un campo a Matelica, a fuoco alcuni ulivi. L'incendio - per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri forestali - è partito da un terreno e poi si è propagato bruciando ulivi e altri arbusti. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme, evitando che si propagassero verso la montagna. Sul posto i pompieri di Camerino, Macerata e Fabriano.