Auto alimentata a gasolio in fiamme, quanta paura a Fermo

FERMO - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi poco prima delle 13 a Fermo, in via Bellesi, per l'incendio di un'auto alimentata a gasolio. La squadra della sede centrale ha spento le fiamme mettendo in sicurezza l'auto e l'area dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la polizia locale.